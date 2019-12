Armi e munizioni a Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, scattano le denunce

I controlli dei carabinieri hanno permesso di denunciare sei persone: un 24enne di Sant’Anastasia trovato in possesso di un coltello lungo 15 centimetri, un 48enne di Somma Vesuviana trovato a detenere illegalmente una cartuccia e 3 bossoli, una 32enne di Mariglianella, titolare di un’autocarrozzeria, responsabile di abbandono illecito di rifiuti e scarico di acque reflue senza autorizzazione, un 42enne di Sant’Anastasia per guida sotto l’influenza dell’alcool, un 33enne di Napoli per violazione del divieto di dimora in Campania, infine un 32enne di Marigliano per violazione della sorveglianza speciale.

