Addio a Suor Margherita, in lutto il Santuario di Madonna dell’Arco

Addio a Suor Margherita Seclì che si è spenta ieri nella casa di riposo di Madonna dell’Arco. Suora domenicana aveva 83 anni e per più di mezzo secolo ha operato nel Santuario di Sant’Anastasia. Lutto, dunque, nella comunità dei fedeli per la religiosa originaria della provincia di Lecce ma ormai da sempre sotto al Vesuvio per portare avanti le sue opere di bene. I funerali saranno celebrati oggi nel Santuario mariano, mentre domani ci sarà l’ultimo saluto nella sua Parabita.