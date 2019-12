Accoltellato da babygang, il Vulcano Buono ai carabinieri: «Grazie per aver preso la banda»

«Vogliamo esprimere un plauso ed un ringraziamento alle forze dell’ordine per la rapida individuazione dei responsabili dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nell’area di parcheggio esterna al nostro centro». A scriverlo in una nota è il centro commerciale Vulcano Buono, teatro dell’accoltellamento di un 14enne, ora per fortuna fuori pericolo, da parte di una babygang poi identificata. «Questo tempestivo successo investigativo è frutto di un encomiabile impegno dei Carabinieri ai quali sono stati messi a disposizione tutti i filmati di dettaglio relativi all’episodio. Al ragazzo ferito, che sappiamo essere per fortuna in via di guarigione, ed alla sua famiglia inviamo i nostri migliori auguri di un Natale sereno».

