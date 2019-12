A casa cinque piantine di cannabis, arrestato pusher nel Nolano

Una piccola serra artigianale in casa per coltivare marijuana. Così un 35enne di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Vitaliano per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione nascondeva 5 grammi di marijuana e 4 di hashish. Durante la perquisizione rinvenute anche 5 piantine di cannabis indica di 60 cm circa, disposte in una piccola serra artigianale completa di impianto di termoventilazione. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE