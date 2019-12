A 72 anni con sei chili di fuochi illegali, arrestato nel Vesuviano

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno trovato nel garage di un pensionato 72enne del posto già noto alle forze dell’ordine, 120 ordigni artigianali (i cosiddetti “rendini”), una “cipolla” e 58 petardi molto pericolosi: il tutto, nascosto in un bustone nero, pesa complessivamente quasi 6 chili.

La scoperta è avvenuta mentre i carabinieri stavano effettuando un servizio proprio per contrastare il traffico di fuochi d’artificio e dopo aver trovato il materiale hanno arrestato l’uomo per detenzione di materiale esplosivo il 72enne ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.